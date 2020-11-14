德藥廠BioNTech疫苗大突破 創辦人夫妻皆土耳其移民後代

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（法新社法蘭克福13日電） 美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發的新型冠狀病毒疫苗，臨床試驗出現重大突破、振奮人心，也讓BioNTech低調的執行長夫妻檔移民背景備受矚目。

沙辛（Ugur Sahin）與妻子杜勒齊（Ozlem Tureci）均來自土耳其移民家庭，2008年兩人在德國西部城市梅因斯（Mainz）創立BioNTech。該公司與輝瑞攜手研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗在試驗中證實具90%的預防效力，9日消息一出，攻佔全球新聞版面與振奮股市。

BioNTech如今市值258億美元，已超過德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）。

BioNTech執行長沙辛4歲時隨父母從土耳其來到德國，他的父親在科隆（Cologne）的福特（Ford）車廠當外籍勞工。這些移民有許多人後來留在德國定居。

沙辛的妻子杜勒齊是BioNTech的醫療長，她的父親是來自土耳其伊斯坦堡的醫師。

外人描述沙辛和杜勒齊工作認真且充滿熱情，但他們對於這一路走來被誇為融入當地社會的成功典範等說法，顯得有些戒慎。

沙辛接受英國「衛報」（The Guardian）訪問時說：「身處社會之中，我們必須捫心自問如何提供每個人貢獻社會的機會。我只是個剛好有移民背景的例子，我若是德國人或是西班牙人也會做同樣的事情。」

一般民眾近來才開始認識他們，但這對夫妻在科學界早已以癌症研究的領導者長年來為人所知，他們自我設下的目標是開發出「革命性」的抗癌藥物。

55歲的沙辛專精於分子醫學與免疫學，一開始就讀科隆大學（University of Cologne）醫藥系，後來在薩蘭大學附設醫院（Saarland University Hospital）擔任住院醫師時，邂逅當時為醫學生的杜勒齊。

兩人在2002年結婚，婚禮結束當天仍回到實驗室工作。他們育有一個女兒。

杜勒齊描述她的童年和醫學密不可分，她曾告訴一個德國科學網站：「我父親就是在自家執業。」並說她除了當醫師之外，「無法想像」從事其他工作會是什麼樣子。

他們在2001年創建第一家生技公司Ganymed，2016年將公司轉售。他們2008年創立的第2家公司BioNTech，為癌症病患研發新一代療法，所運用的技術如今用在2019冠狀病毒疾病疫苗上。

BioNTech擁有1500名員工，投資人之一的斯楚曼（Thomas Struengmann）本周表示，這對夫妻是「非常真誠的人，相當正直、勤奮且極為聰明」。

BioNTech今年1月暫停癌症研究，將重心全力放在對抗2019冠狀病毒疾病，稱此為「光速計畫」（Speed of Light），將信使核糖核酸（messenger RNA）的癌症相關研究應用在疫苗上，這項創新技術在市場上尚無前例。BioNTech於3月和美國輝瑞大藥廠展開夥伴關係。

當疫苗研究出現重大突破，沙辛與杜勒齊躍上德國百大富豪榜。

當得知疫苗後期臨床試驗的振奮結果時，這對夫妻告訴「衛報」，他們鬆了口氣，以及「小小慶祝」的方式是坐下來「喝幾杯茶」。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP