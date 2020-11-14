秘魯各地爆發街頭抗議 涉貪前總統遭限制出境

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（法新社利馬13日電） 秘魯法官今天禁止遭罷黜的總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）離境，畢斯卡拉因涉貪腐，幾天前遭國會免職，這場政治危機已擴大為抗議民眾與警方的街頭衝突。

數以千計的民眾昨天晚間走上首都利馬（Lima）和全國各地城市街頭，抗議畢斯卡拉因涉貪遭彈劾一事。

57歲的畢斯卡拉遭控在擔任地方首長期間，向開發商收受逾60萬美元回扣，9日遭到彈劾，總統職務由國會議長梅禮諾（Manuel Merino）接下，成為秘魯4年內的第3位總統。

法官阿爾瓦雷茲（Maria Alvarez）表示，她是應負責調查畢斯卡拉涉貪指控的公共檢察官辦公室要求，對畢斯卡拉祭出為期18個月的限制出境禁令。

畢斯卡拉今天向記者保證「我們已說過我們會留下來」，再度駁斥外界對他的指控，並質疑自己遭到去職的合法性。

他說：「我們擁有能為我們撐腰的真相與支持。」

警方昨天深夜在首都利馬使用催淚彈驅散一個試圖闖入國會建築的團體，抗議民眾紛紛朝員警投擲棍棒和石塊。

人權律師培瑞斯（Mar Perez）今天在電視台America Noticias上表示，昨天有十幾名抗議民眾遭到逮捕。

畢斯卡拉表示，當局應該允許抗議活動，並呼籲民眾和平表達訴求。他說：「我們也呼籲全國警方尊重示威民眾。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP