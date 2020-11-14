美受刑人逃亡近50年當藥劑師 因非法開藥被捕

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（法新社華盛頓13日電） 美國當局今天表示，49年前，一名被判處無期徒刑的受刑人藉着出席祖母喪禮的機會，從警方手中逃跑，隱姓埋名多年後，警方終於再度逮住他。

這名叫做摩西（Leonard Moses）的受刑人，於1968年民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）被暗殺後的一場暴動中，與群眾一起投擲汽油彈，因此被判處無期徒刑。

那些汽油彈引燃了賓夕法尼亞州匹茲堡（Pittsburgh）居民安普洛（Mary Amplo）的房子，安普洛被嚴重燒傷，最後不治。

警方表示，1971年，摩西獲准暫時出獄以出席祖母的喪禮，他利用這個機會，趁警察不察時偷溜，改名為狄克森（Paul Dickson），至少自1999年起就在密西根州以契約藥劑師身分工作。藥房在徵求長期藥劑師時，會與契約藥劑師簽約，暫時滿足人力需求；通常契約藥劑師會隨着合約而遷徙。

美國聯邦調查局（FBI）於2016年重新追查摩西的下落，除了再度詢問他的家人，也提供懸賞，並成立針對摩西的檢舉專線。

FBI探員克里斯曼（Michael Christman）在匹茲堡舉行的一場記者會中表示，雖然FBI接獲超過2000件密報，當時「仍無法鎖定並逮捕摩西」。

轉折出現在今年初，摩西因涉另一案而被拘留訊問，FBI並未透露這起案件的性質。

不過，法律文件顯示，一名叫做狄克森、生於1949年的男子，今年4月因詐欺及開出管制藥物的非法處方箋而被捕。

在調查過程中，這名叫做狄克森的嫌疑人捺了指紋，並錄入執法數據庫，最後證明與FBI所保留摩西的聯邦紀錄相符。

摩西於11月12日在密西根州大白朗市（Grand Blanc）自宅內被捕，過程中並未抵抗，預定要被押回賓州。

克里斯曼說：「我希望逮捕（摩西），能讓安普洛的家屬感覺此事已經了結。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP