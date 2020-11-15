代國土部長任命非法 法官：中止追夢人計畫無效

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（法新社華盛頓14日電） 白宮先前對保護70萬「追夢人」（Dreamers）移民的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）設限，但聯邦法官今天以發布規定的代理國土安全部長任命不合法為由，駁回這些限制。

聯邦法官裁定，代理國土安全部長沃爾夫（Chad Wolf）7月間對俗稱「追夢人」計畫的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」發布新規時，並不是合法擔任代理部長。

這項裁定是歐巴馬時代「追夢人」政策支持者的另一勝利，最高法院6月間才反對川普廢除追夢人計畫。

最高院反對廢止追夢人計畫之後，沃爾夫發布新限制以為因應。沃爾夫的規定指出，不會接受新申請，但簽證更新期限會限製為1年，而非原本的2年。

今天的裁定指出，沃爾夫的限制「實質上等於中止了」童年抵達者暫緩驅逐辦法。裁定指出，沃爾夫的規定現已無效，因為「法院認為，沃爾夫先生」發布這些規定時，「並不是依據國土安全法（Homeland Security Act）合法擔任代理國土安全部長」。

法官格勞菲斯（Nicholas Garaufis）表示，代理國土安全部長的任命，並未依照正確的程序。

沃爾夫2019年被任命為代理部長之後，這不是第一次任命合法性遭到質疑。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2020 AFP