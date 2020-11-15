川普強硬作風掰掰 拜登當選預示對委內瑞拉政策改變

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（法新社華盛頓14日電） 美國總統川普大選落敗，代表了意在驅逐委內瑞拉左派總統馬杜洛的強硬施壓政策告終，拜登明年1月入主白宮，可望為解決委內瑞拉政治危機鋪路。

馬杜洛（Nicolas Maduro）第2任期不被美國為首的50國承認，他們認為反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）才是合法總統

川普扼殺委內瑞拉經濟的制裁政策，還包括揚言採取軍事行動推翻馬杜洛，但川普的行動並未成功，馬杜洛現在仍好好地在觀花宮（Miraflores）當他的總統。

與此同時，委內瑞拉經濟瀕臨崩潰，除了惡性通貨膨脹，食物、醫藥，甚至連肥皂和衛生紙等民生必需品幾乎都出現短缺，原本生活相對寬裕的中產階級現在也可能挨餓，數以百萬計人連忙逃離國家。

但隨着拜登（Joe Biden）掌權，政策預料會隨之改變。

拜登的拉丁美洲事務顧問龔薩雷茲（Juan Gonzalez）7月曾在「美洲季刊」（Americas Quarterly）撰文指出，拜登政府會採取「重大措施」，解決委內瑞拉的人道困境，也可能實施「聰明的制裁」，作為重拾民主的廣泛國際策略一環。

龔薩雷茲表示：「美國在兩國的最重要目標，都必須是促進民主改變。」

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的艾利亞（Diego Area）則認為，拜登「現在有千載難逢的好機會領導國際同盟，推動委內瑞拉的政治改變」。

艾利亞說這並非易事，拜登得取得華府不分黨派的支持，但他認為「這是可以達成的，要花時間，我們短期內不會看到有政權更替或民主過渡的事情發生」。中央社（翻譯）

© 2020 AFP