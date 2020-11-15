罷黜前總統引民怨 秘魯掀示威潮釀1死

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（法新社利馬14日電） 成千上萬秘魯民眾今天再次走上街頭怒嗆總統梅禮諾（Manuel Merino），抗議梅禮諾過渡政府本周突然罷黜前總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra），示威活動釀成1死。

秘魯首都利馬（Lima）本周看到數十年來最大規模示威活動，示威者與維安部隊爆發衝突，造成數十人受傷。警方運用催淚瓦斯和橡膠子彈控制暴動；人權團體則稱當局使用武力過當。

示威群眾今天下午再度擠滿利馬市中心街道和廣場，但過程大多和平。在聖馬丁廣場（Plaza San Martin ），數百名大多年紀很輕的示威者揭開一面巨大的國旗，並高唱國歌。

梅禮諾隸屬中間偏右的人民行動黨（Popular Action），先前是國會議長，但於畢斯卡拉9日免職之後旋即宣誓就任總統並重組內閣。梅禮諾呼籲秘魯民眾冷靜，並矢言會依原定計畫於明年4月舉行總統大選。

畢斯卡拉政治上是獨立的中間派，備受秘魯人民愛戴。他因為率領反貪運動而時常與國會發生衝突。

畢斯卡拉遭罷黜之前，彈劾聽證尚未針對他的貪腐指控證明他有罪。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP