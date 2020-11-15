艾爾段訪北賽普勒斯 提出「兩國論」挨批挑釁

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（法新社賽普勒斯首都尼柯希亞15日電） 在賽普勒斯島和東地中海局勢緊繃之際，土耳其總統艾爾段今天訪問遭土耳其族佔領的北賽普勒斯，遭賽普勒斯共和國譴責是「空前挑釁」。

艾爾段（Tayyip Erdogan）還說，分裂的賽普勒斯島應以「兩個個別國家」間的和解作為談判目標。

賽普勒斯島北部自1974年起遭土耳其族佔領。歐洲聯盟（EU）會員國、使用希臘語的賽普勒斯共和國，實際控制島上南部2/3的土地。過去雙方談判都以統一為目標。

艾爾段說：「賽普勒斯島上有兩個民族和兩個個別的國家。」「必須根據兩個個別國家的基礎談判求解。」

艾爾段今天出訪，是為紀念只獲安卡拉（Ankara）當局承認的北賽普勒斯土耳其共和國（TRNC）自行宣布建國周年。賽普勒斯共和國譴責艾爾段的行為是「空前挑釁」。

艾爾段隨後將到聯合國（UN）緩衝區沿線爭議海濱區域瓦洛沙（Varosha）「野餐」。這個緩衝區把賽普勒斯島一分為二。

自從艾爾段支持的土耳其民族主義人士塔塔爾（Ersin Tatar）上月當選北賽普勒斯總統之後，賽普勒斯島最終統一的希望更顯渺茫。

雙方上次在聯合國支持下，以統一為基礎進行和談，結果於2017年宣告破局。

在艾爾段訪問北賽普勒斯之際，區域強權土耳其正因為海上領土問題，與鄰國希臘、賽普勒斯共和國公開爭執。據信引發爭議的海上領土蘊含大量天然氣。

© 2020 AFP