英歐貿易協議談判進入關鍵周 破局陰影籠罩

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（法新社布魯塞爾15日電） 歐洲聯盟和英國經曆數月爭執，將在明天展開貿易協議最後階段談判，雙方都希望能一掃破局疑慮，就未來關係藍圖達成共識。目前協商3大膠着點在漁業、競爭規則和企業補助。

英國名義上雖已在今年1月脫離歐洲聯盟（EU），但要等到今年底結束11個月的過渡期後，英國才會感受到這場痛苦分手帶來的全面經濟衝擊。

未來英國和歐洲的關係將由一份貿易協議維繫，但條件是目前正在進行的談判能有結果。在雙方歧見仍深之下，難以保證協議最終能出爐。

英吉利海峽兩岸官員鎖定19日的歐盟領袖峰會，認為這將是雙方談判突破僵局的實際最後期限。若屆時能有結果，歐洲議會才有充分時間在年底前批准協議。

換句話說，歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）和英國代表佛羅斯特（David Frost）只剩下4天4夜時間，來消弭3月開始談判以來雙方維持不變的歧見。

一名密切關注談判進度的歐盟外交官說：「按照邏輯和理性判斷，都應該達成協議。但從過去3年經驗來看，唯一可以確定的是，只要關於英國脫歐，光靠經濟合理觀點和純粹邏輯，不足以解釋一路發展。」

一旦無協議脫歐，英國與歐盟的經濟關係將依世界貿易組織（WTO）規則運作。這也代表雙方之間長達數十年無障礙的貿易交流，將受到高關稅、配額和其他貿易壁壘所阻礙。

英國和歐盟目前在3個核心議題上立場分歧。其中漁業雖在經濟上重要性最低，但在政治上卻最具爆炸性。布魯塞爾亟欲爭取漁業資源豐沛的英國海域維持開放，但倫敦則想重新思考開放程度，以滿足強烈支持脫歐的沿海居民要求。

另一道障礙是，歐洲人不太相信，英國離開歐盟單一市場後，還會依照規則公平競爭，即使有協議約束也一樣。

尤其是英國首相強生（Boris Johnson）政府在國會提出「內部市場法案」（Internal Market Bill），實際上撕毀脫歐協議條款，並可能違反國際法後，歐洲方面的疑慮進一步加深。

歐盟為防範英國企業能在享受較寬鬆的環境和食品安全規範下，以較便宜價格在歐盟販售產品，因此正要求英國承諾，勿在已同意的競爭規則上出爾反爾，並在未來發展過程中相互配合。

最後，歐盟還擔心英國將如何補助國內企業。由於歐洲對於國家補助有嚴格監管，因此擔心英國將大筆稅金拿去補助企業，會對歐洲企業造成不公平。

有鑒於此，歐盟正堅持雙方貿易協議須包含某種緊急機制，一旦任一方違反規定，可迅速祭出懲罰。

一名歐洲高級外交官警告：「英國若接受這點，我們可以繼續進行更困難的漁業協商；若是他們拒絕，我們就將沒有足夠時間協商，會導致談判破裂。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP