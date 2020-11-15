衣索比亞北部叛軍攻擊鄰國 非洲之角衝突恐擴散

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（法新社阿迪斯阿貝巴15日電） 多枚火箭自衣索比亞北部泰格瑞省射向鄰國厄利垂亞首都附近機場，泰格瑞省人民解放陣線領袖蓋布瑞麥可今天宣稱對攻擊事件負責，加劇對非洲之角衝突恐將擴散的擔憂。

外交人士告訴法新社，多枚發射自衣索比亞北部泰格瑞省（Tigray）的火箭14日晚間落在鄰國厄利垂亞首都阿斯馬拉（Asmara）的機場附近。由於泰格瑞省和厄利垂亞的通訊限制，使得相關報導無法查證。

衣索比亞政府和泰格瑞省執政黨泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front, TPLF）長年宿怨急遽升高，衣國總理阿邁德（Abiy Ahmed）4日宣布，已下令在泰格瑞省進行軍事行動。

蓋布瑞麥可（Debretsion Gebremichael）告訴法新社：「衣索比亞部隊也使用阿斯馬拉的機場。」他指出，這使得那處機場成為空襲的「合法目標」。

蓋布瑞麥可說，他的部隊這幾天還在「幾個戰線」和厄利垂亞「16個師」的部隊作戰。

泰格瑞人民解放陣線指控阿邁德政府爭取厄利垂亞軍事援助，但衣國政府否認。

厄利垂亞和衣索比亞政府今天都沒有立即回應相關指控。

衣索比亞是非洲人口次多的國家，這次衝突據報已造成數百人喪命，部分死於國際特赦組織（Amnesty International）記錄到的一次駭人聽聞的屠殺事件。數千人為了逃離泰格瑞省的戰亂和空襲，跨越邊界前往鄰國蘇丹。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP