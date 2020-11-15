19歲辛納索菲亞網賽登頂 ATP近12年來最年輕冠軍

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（法新社保加利亞首都索菲亞14日電） 今天在索菲亞網球公開賽男單決賽擊敗加拿大選手帕斯皮席後，19歲義大利新秀辛納成為ATP近12年來最年輕的冠軍得主。

世界排名44名的辛納（Jannik Sinner）今天發出14記愛司球（Ace），一發得分率達75%，最終以6比4、3比6、7比6（7/3）擊敗帕斯皮席（Vasek Pospisil）。

辛納今天封王，讓他成為現代史上抱走ATP冠軍年紀最輕的義大利選手，也是繼日本好手錦織圭2008年以18歲之齡拿下狄爾萊海灘公開賽（Delray Beach Open）男單冠軍以來，最年輕的ATP冠軍得主。

辛納說：「能贏得比賽總是很特別。本周我感覺很好，這很不一樣，決賽的第3盤打到7比6，形勢總是十分艱難，但當你獲勝，那感覺比以兩個6比1贏球來得更好。」

「我對這場比賽很滿意，每一分我都試着要拿下，我認為這對我來說，真是非常特別的一周。」

辛納也是本季拿下生涯首座ATP冠軍的第6人，其他5人分別是法國的洪柏特（Ugo Humbert）、挪威的路德（Casper Ruud）、塞爾維亞的凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）、巴西的希波斯魏德（Thiago Seyboth Wild）以及澳洲的米爾曼（John Millman）。

去年的這個時候，辛納也在米蘭拿下ATP新生代總決賽（Next Gen ATP）冠軍。他說：「能在去年奪冠的同一周拿下今天這座冠軍，是很棒的感覺。」

© 2020 AFP