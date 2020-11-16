亞塞拜然延長亞美尼亞撤離爭議區期限

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（法新社亞塞拜然克爾巴賈爾15日電） 亞塞拜然今天表示，基於人道考量，已同意雙方和平協議中，亞美尼亞撤離克爾巴賈爾（Kalbajar）爭議區的期限。

亞塞拜然和亞美尼亞簽署這份和平協議，結束了雙方因納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，納卡區）爆發的6周激烈戰事。

自1990年代蘇聯解體後的戰爭以來，亞塞拜然的克爾巴賈爾區即被亞美尼亞分離分子掌控，在和平協議訂定今天的撤離期限前，已不斷有大批居民離開。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）的外交政策顧問哈吉耶夫（Hikmet Hajiyev）表示，出於人道考量，亞塞拜然延長了撤離期限。

哈吉耶夫表示，因為亞美尼亞要求，加上俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）居中斡旋後，「亞美尼亞武裝部隊和非法亞美尼亞居民」的撤離期限將延後到11月25日。

哈吉耶夫在記者會上表示：「亞美尼亞人在克爾巴賈爾屯墾不合法，重新安頓在那裡的居民沒有產權。」

在俄羅斯居間斡旋下，亞美尼亞和亞塞拜然簽署和平協議，終結爭議納卡區戰火。亞塞拜然與亞美尼亞的戰爭持續超過6周，造成1400多人喪命，雙方簽署的和平協議不只終結這場戰爭，也讓亞塞拜然收復一大部分領土。

© 2020 AFP