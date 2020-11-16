南澳州再爆群聚感染 源頭疑來自防疫旅館

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（法新社雪梨16日電） 由於病毒再度從澳洲防疫旅館系統中竄出，7個月未曾傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重大疫情的阿得雷德（Adelaide）今天突然爆發一起群聚感染事件。

南澳州（South Australia）昨天通報在阿得雷德檢測到4起病例，一夜竄升，今天已達17人，群聚感染人數創下4月迄今最高紀錄。

南澳州公衛部門主管斯柏里（Nicola Spurrier）表示，「很顯然」這起群聚感染事件與一間用來隔離海外返國旅客的旅館有關，其中一名染疫者就是在這間旅館工作。

斯柏里說：「我們尚未取得基因組，不過我很肯定（群聚感染）是來自一間防疫旅館。」

官員立刻採取對策防堵疫情，下令數百名民眾自我隔離，並關閉相關學校和商家。

南澳州上一次在邊境檢疫情況外檢測到群聚感染是發生在8月間，當時衛生當局也立即採取類似措施防止少數幾起病例擴散。

但外界擔心，最新的疫情可能會在高風險人口間擴散，通報檢出病毒陽性反應者中包含一名獄卒和數名上了年紀的護理人員。

澳洲國內各州邊界原本預計會在耶誕節前夕幾乎全面恢復開放，但阿得雷德的新增病例導致其他州立刻對任何來自南澳州的旅客實施新限制措施。

整體來說，澳洲自疫情爆發迄今僅記錄到2萬7700多起病例、907人病故，防疫工作相對成功。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP