摩爾多瓦中央選舉委員會：親西方挑戰者篤定勝出

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（法新社摩爾多瓦首都基希涅夫15日電） 親西方挑戰者桑杜（Maia Sandu）今天贏得摩爾多瓦總統大選第2輪投票，根據中央選舉委員會，選票幾乎都已計票完成，桑杜大幅領先親俄羅斯的現任總統。

根據摩爾多瓦中央選舉委員會（Moldovan Central Election Commission）官網，截至今天深夜為止，選票已有99%計票完成，曾任總理的桑杜以57%票數領先現任總統多東（Igor Dodon）的44%，完整結果預計明天出爐。

這個前蘇聯小國的選舉備受俄羅斯關注，因為在多個與克里姆林宮同盟的政府飽受政治動蕩之際，俄國希望兩極對立的摩爾多瓦能繼續在其影響力之下。

選舉結果大致底定後，反對派設於首都基希涅夫（Chisinau）的總部前歡聲雷動，支持者高喊「桑杜總統」、「年輕人的國家」。

48歲中間偏右派的桑杜在本月稍早的第1輪投票勝過多東，讓各界跌破眼鏡。

今天稍早桑杜在投票所關閉後表示，她「深信國民的聲音會被聆聽」，「今天，你們有權懲罰剝奪你們、貶低你們、讓你們落入悲慘境地、讓你們被迫離開家園的人」，明顯是在暗指飽受貪污指控的多東。

這樣的訴求聽在歐洲最窮國家之一的國民耳里頗有共鳴，因為摩爾多瓦約4成人口得離鄉背井到他國討生活。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP