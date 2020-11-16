摩爾多瓦總統當選人 承諾將在俄國西方間維持平衡

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（法新社摩爾多瓦首都基希涅夫16日電） 親歐洲聯盟（EU）的摩爾多瓦總統當選人桑杜今天誓言，會與西方和俄羅斯保持平衡關係。莫斯科支持的現任總統多東則承認敗選，並要求支持者勿暴力行事。

分析家認為桑杜（Maia Sandu）勝選，對克里姆林宮構成一大打擊。克宮原本寄望多東（Igor Dodon）贏得新一任期。

這個前蘇聯小國的選舉備受俄羅斯關注，因為在多個與克宮同盟的政府飽受政治動蕩之際，俄國希望兩極對立的摩爾多瓦能繼續在其影響力之下。

現年48歲、立場中間偏右的桑杜今天面對記者時，誓言會在外交政策上保持「真平衡」，「與羅馬尼亞、烏克蘭、歐洲各國、俄羅斯和美國等所有國家務實對話」。

2019年曾短暫擔任總理的桑杜表示：「我會為我國所有公民效力。」

桑杜對多東的支持者說：「你們沒輸。我會用實際行動贏得你們的信任。」

承諾會根除貪腐的桑杜在昨天第2輪決選中，拿下57.75%的選票；多東得票率為42.25%。

本月稍早第一輪投票時，桑杜已出乎意料地贏過多東。

一些觀察家警告昨天決選後可能會發生抗議，但多東承認敗選並恭賀對手，要求支持者不要走上街頭。他說：「我們不需要動蕩。」

© 2020 AFP