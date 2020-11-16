若廣泛接種疫苗 研發單位：明冬可恢復正常生活

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（法新社倫敦15日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研發公司BioNTech的創辦人沙辛表示，若廣泛接種疫苗，民眾可望在明年冬天之前恢復「正常」生活。

德國生技公司BioNTech共同創辦人土耳其籍的沙辛（Ugur Sahin）告訴英國廣播公司（BBC）節目「安德魯馬爾秀」（Andrew Marr Show），在沒有疫苗可接種的情況下，「這個冬天將很難熬」。

在全球競相研發疫苗的情況下，BioNTech和美國醫藥大廠輝瑞（Pfizer）合作研發中的疫苗居領先地位。

沙辛說：「如果一切順利，我們將在今年底或明年初開始提供疫苗。」

他指出：「我們的目標是在明年4月前出貨超過3億劑的疫苗，屆時可以發揮強大作用。」

他預測，感染率到明年夏天時將會趨緩；他強調，重要的是必須在秋天前將疫苗的接種率拉高。

他說：「我有信心這將會發生。」

一些疫苗研發公司正努力增加供應量，他說：「所以我們明年冬天將可有正常的生活。」

沙辛與妻子杜勒齊（Ozlem Tureci）2008年在德國西部的城市梅因斯（Mainz）創立BioNTech。

在9日的聲明中，BioNTech的疫苗在實驗中有超過9 成的效力，這攻佔了全球新聞版面，並振奮了股市及人心。

BioNTech目前市值達258億美元，超越德國最大的銀行德意志銀行（Deutsche Bank）。

© 2020 AFP