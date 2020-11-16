被川普指控作票 Dominion投票系統簡介

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（法新社華盛頓15日電） 美國總統川普指控Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems）作票，導致數以百萬計電子選票遭到竄改。Dominion到底是何來頭？

●Dominion是什麼？

這是一家2003年創立的加拿大公司，美國總部設在科羅拉多州最大城丹佛。

Dominion專精選舉技術，2016年有超過7100萬美國選民使用該公司技術，是美國投票技術市場的第2大公司，僅次於Election Systems & Software。

●川普陣營指控什麼？

川普12日以全大寫推文說：「Dominion刪除全國共270萬張投給川普的選票。」他還指控賓州22萬1000張投給他的選票被轉給民主黨的拜登。

賓州是重要戰場州，最後由拜登贏得。

川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）今天也在福斯新聞（Fox News）呼應川普的說法，「這是家外國公司，和委內瑞拉有密切關係，因此也和中國有密切關係，這家公司使用的委內瑞拉公司軟體，被用來竊取其他國家的選舉」。

但被進一步追問有何證據時，朱利安尼說：「我們有證據，現在還不能透露。」

●這帶來什麼結果？

聯邦和州選務官員發布聲明，駁斥川普針對Dominion的指控。

選舉基礎設施政府協調委員會（Election Infrastructure Government Coordinating Council）和選舉基礎設施部門協調執行委員會（Election Infrastructure Sector Coordinating Executive Committees）成員表示：「沒有證據顯示有任何投票系統刪除、減少或者竄改選票，以及任何舞弊的情況。」

賓州州務院也駁斥川普的指控。

© 2020 AFP