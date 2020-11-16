賽諾菲COVID-19疫苗 號稱一般冰箱冷藏即可

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（法新社巴黎15日電） 法國大藥廠賽諾菲（Sanofi）主管波吉洛（Olivier Bogillot）今天表示，賽諾菲研發的冠狀病毒疫苗無需超低溫保存，以一般冰箱冷藏即可。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech日前宣布，雙方聯手研發的疫苗，在逾4萬人參與的第3階段臨床試驗中，已證實在預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）方面有9成效力。

輝瑞和BioNTech表示，預料今年將能供應全球5000 萬劑疫苗，明年更能供應高達13億劑。

不過，輝瑞的疫苗必須以攝氏零下70度儲存，否則疫苗將失效，這項條件遠遠超出多數醫院冷藏設備能力，更別提家用冷藏設備。

美國智庫全球發展中心（Center for Global Development）政策研究員席佛曼（Rachel Silverman）已提出警告，輝瑞的疫苗以「超冷鏈」（ultra-cold chain）從工廠出貨到供應患者接種這段期間，「即使在西方國家也構成重大物流挑戰」。

波吉洛向法國數位電視頻道CNews表示，「我們（賽諾菲）的疫苗會像流感疫苗一樣，可以儲存在冰箱中」，避免了上述問題。波吉洛補充表示：「這對若干國家來說會是一項優勢。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP