地方疫情升溫 俄羅斯單日不治人數創新高

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（法新社莫斯科17日電） 隨着俄羅斯各地區疲於應付醫院太平間堆滿屍體和藥品短缺問題，衛生當局今天通報，俄羅斯和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有關的新增死亡人數達到創紀錄的442人。

衛生當局通報新增2萬2410例確診，使俄羅斯確診總數排名世界第5，確診總數約195萬例。另有3萬3391人染疫死亡。

在莫斯科東北方的伊文諾弗（Ivanovo）地區，當地衛生部長福金（Artur Fokin）說，地方的醫院太平間堆滿屍體。

俄羅斯獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）報導，在某些地區，藥局的藥品用盡，而救護車隊卻因應接不暇，無法救治所有患者。

另外，西伯利亞正出現冠狀病毒突變。

新聞通訊社引述聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）負責人波波娃（Anna Popova）的說法報導：「我們在西伯利亞看到某些變化，這讓我們可以假定，在這個地區正在形成具有特定突變的本身版本病毒。」

波波娃沒有詳細說明這種突變具有多大傳染性或致命程度，但表示突變不會使冠狀病毒更加危險。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2020 AFP