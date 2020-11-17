標下丹麥軍購案 美國遭指監視盟國

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（法新社哥本哈根16日電） 史諾登揭發美國秘密監控全球網路的醜聞7年後，美國被指監視親密盟國的國防工業等機密，藉此拿下丹麥戰機標案。

丹麥外交部今天告訴法新社，對於丹麥公共電視「丹麥廣播公司」（DR）的報導稱，間諜活動是發生在2012年到2015年間，他們「不予置評」。

美國情報單位承包商的前僱員史諾登（Edward Snowden），2013年揭發美國政府監視公民和盟國的醜聞。若丹麥廣播公司的消息屬實，這代表在史諾登揭發醜聞的期間與之後，美國仍持續進行監視活動。

根據丹麥廣播公司的報導，最新的指控是依據丹麥內部的情治報告。那份內部報告中，吹哨者希望他的上級能採取行動。

丹麥廣播公司表示，他們的調查顯示，美國國家安全局（NSA）「利用丹麥和美國一項列為最高機密的監視合作，刻意監聽丹麥的中央部門和私人公司」。

丹麥廣播公司的報導稱，大部分的間諜活動針對的是丹麥的國防部門，尤其是要招標購買替換其老舊機隊的新式戰機。

丹麥最終訂購27架美國製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的F-35戰機，而非空中巴士公司（Airbus）的歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）或瑞典紳寶集團（Saab）的獅鷲戰鬥機（Gripen）。

丹麥廣播公司的報導表示，其他美國的盟國，諸如德國、法國、挪威、荷蘭、瑞典等的國防部門，也是美國監視的目標。

© 2020 AFP