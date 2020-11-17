涉及6人交易 太陽向雷霆換來保羅

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（法新社鳳凰城16日電） 一樁涉及6名球員的交易中，太陽今天以盧比歐在內的4名球員及1個選秀權向雷霆換來保羅和納德。

美國職籃NBA鳳凰城太陽送出盧比歐（Ricky Rubio ）、烏布雷（Kelly Oubre Jr.）、傑洛姆（Ty Jerome ）、萊克奎（Jalen Lecque）以及1個2022年的首輪選秀權，從奧克拉荷馬雷霆換來保羅（Chris Paul）、納德（Abdel Nader）。

2010年起就與季後賽絕緣的太陽，本季於NBA複賽後，在「泡泡」隔離園區的決戰時刻繳出8勝0負的亮眼成績，雖然最終與季後賽擦身而過，但他們已經準備好在新球季有所作為。太陽老闆薩佛（Robert Sarver）因此將未來可望進入名人堂的後衛保羅帶到球隊，和陣中的新星布克（Devin Booker）搭檔。

35歲的保羅先前在休士頓火箭打了兩季後，去年被交易到雷霆，合約還剩下2年。

這次被交易到太陽，保羅將和NBA極具潛力的新星布克並肩作戰。

本季在雷霆打的72場比賽中，保羅出賽了70場，繳出平均17.6分、6.7助攻、5籃板的成績單，率領不被看好的雷霆搶下44勝28敗，以西區第5種子之姿成功闖進季後賽。

太陽總教練威廉斯（Monty Williams）一直以來都很欣賞保羅，曾在1月一場太陽與雷霆的比賽前說：「他是那種能改變球隊的人」。

威廉斯說：「他去的每個地方，都能讓每個人變得更好，保羅就是這樣的人。」

保羅是2005-06球季的年度最佳新秀，曾10次入選明星賽、9次入選年度最佳陣容。

© 2020 AFP