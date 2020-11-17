疫苗研發再傳希望 亞洲股市普遍上漲

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（法新社香港17日電） 亞洲股市今天普遍上漲，因為另一支候選疫苗似乎能有效對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的消息，促使世界得以開始回復正常的希望升高。

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣告勝出，為世界舞台更增添了一些確定性，加上美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及德國生技公司BioNTech宣布旗下疫苗預防效果逾90%，投資人本月情緒持續樂觀。

這些消息掀起希望，相信全球經濟可能很快開始回到正軌，而這項前景昨天更因另一項消息獲得提振。美國生物技術公司莫德納（Moderna）昨天宣布，初步結果顯示，旗下候選疫苗94.5%有效。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）盛讚，莫德納的宣布「極度令人驚艷」而且「確是驚人結果」。

美股3大指數16日大漲，其中道瓊指數及標普500指數創下歷史新高。亞股昨天經歷強勁上漲後，今天努力擴大漲勢。

航空類股今天領漲，但各股票的廣泛反彈受到抑制，因為投資人從科技公司及其他在疫情期間受益的公司撤離資金。

東京股市日經225指數上漲0.4%，收26014.62點；香港恆生指數上揚0.1%，收26415.09點；上海證券交易所綜合指數下跌0.2%，收3339.90點。

雪梨股市小漲0.2%，新加坡上揚1.1%，威靈頓股市上漲0.2%、台北股市揚升0.3%、孟買股市上揚0.7%、馬尼拉股市上漲0.6%、雅加達股市揚升0.6%，但首爾股市下滑0.2%。

© 2020 AFP