籲接種疫苗篩檢及早治療 世衛盼消滅子宮頸癌

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（法新社日內瓦17日電） 世界衛生組織（WHO）今天推出助全球消滅子宮頸癌的策略，強調廣泛接種疫苗、接受新的篩檢與治療，可望在2050年前拯救500萬條人命。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）在聲明中說：「消滅任何癌症曾被視為不可能實現的夢想，但我們現在有基於證據的實惠工具，有助這個夢想成真。」

全球每年約有50多萬起子宮頸癌新病例，有數十萬女性病故，世衛警告如果沒有採取行動，未來幾年死亡病例將大幅增加。

好消息是，由人類乳突病毒（HPV）引起的子宮頸癌，可透過接種可靠且安全的疫苗預防，如果及早發現並妥善治療也能治癒。人類乳突病毒是一種常見的性傳染疾病原。

在世衛上周的主要年會上，194個會員國全都同意消滅子宮頸癌的計畫。

世衛助理秘書長斯梅勒拉（Princess Nothemba Simelela）在視訊記者會上說：「這是一大里程碑。這是全球首度同意消滅唯一我們能透過疫苗預防的癌症，也是唯一能在及早偵測下治癒的癌症。」

世衛預測，如果各國沒有趕緊採取行動，到了2030 年，全球每年新病例將從2018年的57萬例增至70萬例，每年死亡病例將從31萬1000例增至40萬例。

斯梅勒拉說，子宮頸癌死亡人數居高不下，是「數十年的忽視造成」，尤其是在中低收入國家，這些國家的確診病例是富裕國家的兩倍、死亡病例是3倍。

大多數的高收入國家已推出廣泛的疫苗接種、篩檢與治療措施，但其他地區還是難以取得這些資源，部分是因為疫苗藥劑成本高。

斯梅勒拉說：「如果我們能改善中低收入國家取得資源的管道，我們真的有可能消滅子宮頸癌。」

世衛在今天公布的策略中，呼籲各國在2030年前確保讓至少90%的女孩在15歲以前完成接種HPV疫苗。

世衛也呼籲讓至少70%的女性在35歲以前篩檢子宮頸癌、在45歲之前再度篩檢，並讓至少90%確診子宮頸癌的女性接受治療。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP