紅十字會：氣候變遷威脅大於COVID-19疫情

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（法新社日內瓦17日電） 紅十字會今天表示，世界各國應該以因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情危機的急迫性來同樣處理氣候變遷問題，並警告全球暖化帶來的威脅甚於這個疫情。

總部位於瑞士日內瓦的「紅十字會與紅新月會國際聯合會」（IFRC）在最新報告中指出，疫情持續肆虐全球之際，氣候變遷帶來的嚴重破壞並沒有停止。

IFRC的報告討論1960年代以來的全球災害，內容指出，從世界衛生組織（WHO）今年3月宣布2019冠狀病毒疾病已構成全球大流行以來，全球共發生100多起災害，其中許多跟氣候相關，超過5000萬人受到影響。

IFRC秘書長恰帕蓋恩（Jagan Chapagain）透過線上記者會表示：「當然，2019冠狀病毒疾病疫情依舊存在，就在我們面前，影響我們的家人、朋友、親戚。」

他還說：「這是全世界目前面臨非常、非常嚴重的危機。」全球至今有超過130萬人染疫喪命。

但恰帕蓋恩警告，IFRC預期「氣候變遷將對人類生活和地球造成更顯着的中期和長期影響」。

目前看似越來越有可能會有一種或更多的2019冠狀病毒疾病疫苗即將問世，但恰帕蓋恩強調，「不幸的是，沒有疫苗可以解決氣候變遷問題。」

© 2020 AFP