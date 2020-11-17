莫德納疫苗防護力94.5% 佛奇：沒想到結果這麼好

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（法新社華盛頓16日電） 美國傳染病權威佛奇今天稱讚生技公司莫德納（Moderna）的2019冠狀病毒疾病疫苗試驗初步結果「令人驚嘆」，認為這樣的結果對於懷疑mRNA實驗性技術的一些人來說是有力驗證。

對於莫德納宣稱2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗防護力達94.5%，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）告訴法新社：「我必須承認，我對70%或最多75%的效力就感到滿意。」

「我們擁有防護力高達94.5%疫苗的這個概念令人驚嘆。這真是了不起，我認為沒有人會料想到有這麼好的結果。」

佛奇領導的國家過敏與傳染病研究院，從今年1月就開始和美國生技公司莫德納合作開發疫苗。

莫德納的疫苗使用一種名為「信使核糖核酸」（messenger RNA，mRNA）新技術，能有效地將人體細胞轉變成疫苗製造工廠。

莫德納預期可以在未來一周左右提出美國當局要求的安全性數據，莫德納也將在未來幾周內申請緊急使用授權（emergency use authorization）。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP