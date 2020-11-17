蓬佩奧走訪伊斯坦堡 會晤東正教領袖

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社伊斯坦堡17日電） 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天造訪土耳其最大城市伊斯坦堡，會晤當地東正教領袖，進行聚焦宗教自由的議程，但他與安卡拉當局關係陷入緊張，雙方未舉行官方會面。

蓬佩奧會見全球約3億東正教徒名義領袖、君士坦丁堡普世牧首巴爾多祿茂一世（Ecumenical Patriarch Bartholomew I），表達他對宗教自由的「堅決立場」。

蓬佩奧是基督教福音派教徒。當他前往與會時，一群約20至30名土耳其人高喊着「美國佬滾回家！」他在與會時告訴巴爾多祿茂一世：「能來此是莫大榮幸。」

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今年7月採取爭議性措施，將伊斯坦堡具象徵性意義的東正教名勝聖索菲亞（Hagia Sophia）博物館改回清真寺，遭到蓬佩奧公開批評。

在蓬佩奧抵達前，土耳其外交部曾宣稱，美國在對「完全不相關」的土耳其信仰自由借題發揮前，應該「先照鏡子自省」。

官員指稱，蓬佩奧希望造訪伊斯坦堡，會見巴爾多祿茂一世，他準備會見艾爾段及土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu），但唯一前提是兩人從首都安卡拉前來。

一名美國資深官員則指出：「這是行程安排問題。總統艾爾段的行程出現變化，致使他的行程無法符合我們一開始設定的要素。」

© 2020 AFP