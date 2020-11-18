亞股多收紅 疫情飆投資人轉趨謹慎

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（法新社香港18日電） 亞州股市今天漲多跌少，但在全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例飆升抵銷疫苗試驗接連傳捷報的正面消息之際，投資人轉趨謹慎。疫情升溫對原本已不穩定的經濟復蘇帶來衝擊。

證券交易所大廳內對於長期展望雖然還是普遍樂觀，但分析師指出，疫情持續令人憂心。美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）也警告，未來幾個月將充滿挑戰性。

繼美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作的疫苗試驗報佳音後，莫德納（Moderna）的疫苗試驗也傳出好消息，提高人們認為明年初可以重返正常生活的期望，激勵觀光和旅遊類股走高。

但聯準會主席鮑爾昨天警告：「在目前疫情迅速蔓延的情況下，未來幾個月恐充滿挑戰性。現在要斷定疫苗對未來經濟走向的影響，或許還言之過早。」

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）表示：「隨着未來幾天可能還會有更多疫苗的消息，整體的風險情緒可能還會持續下去。」

港股恆生指數今天收漲0.49%；上海綜合股價指數收漲0.22%；新加坡股市收漲0.36%；澳洲股市收漲0.51%，台北股市收漲1.33%。

日股日經指數則是收挫1.10%；吉隆坡股市收跌0.34%。

© 2020 AFP