以色列報復敘利亞 空襲炸死10人

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（法新社貝魯特18日電） 敘利亞人權瞭望台組織表示，以色列今天空襲敘利亞，造成10人死亡，包括3位敘利亞防空部隊人員與7名外籍戰士。

總部在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，喪生的7名外籍戰士有5人「可能是伊朗人，隸屬聖城部隊（Quds Force）」，另有2名國籍不明的親伊朗戰士。

敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（RamiAbdel Rahman）指出，此次的空襲鎖定2個防空陣地為目標，分別位在敘利亞首都大馬士革機場附近與大馬士革西南方。

阿布杜拉曼表示，其他目標包括大馬士革南方親伊朗武裝分子使用的陣地和彈藥庫，包括薩伊達宰那布（Sayyeda Zeinab）和基斯威（Kisweh）附近陣地。

以色列軍方表示，昨天在以色列所佔領戈蘭高地（Golan Heights）的一處基地附近發現爆炸裝置，因此清晨展開報復空襲。

自2011年敘利亞爆發內戰以來，以色列已對敘利亞發動數百次空襲與飛彈攻擊，目標是伊朗、黎巴嫩真主黨（Lebanese Hezbollah）與政府軍部隊。

© 2020 AFP