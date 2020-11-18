川普支持者不滿福斯左傾 改看右翼小眾電視台

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約17日電） 數以萬計不信川普敗選、對保守派福斯新聞台益發心冷的川粉，琵琶別抱轉向仍拒認拜登勝選的小型右翼頻道「一個美國新聞網」和Newsmax。

「一個美國新聞網」（One America News, OAN）主播波布（Christina Bobb）今天堅稱，「民主黨人打算對這位美國總統發動政變」，「拜登（Joe Biden）還是輸了！」

她還說：「川普將取得第2任期。」

幾乎所有美國大型電視台都已宣布拜登當選，但在那過後至今10天，「一個美國新聞網」卻仍拒絕屈服。Newsmax創辦人兼執行長拉迪（Chris Ruddy）則告訴法新社：「我們還沒說拜登贏得選舉，因為我們認為這場選戰非常接近。」

認為福斯新聞台（Fox News）不該正式宣布川普落選、不該不夠挺川普的川粉，對福斯已然幻滅，在哀莫大於心死的此時，「一個美國新聞網」和Newsmax的作法，直打入了他們的心坎里。

「一個美國新聞網」總裁賀林（Charles Herring）告訴法新社，過去幾周來，他的頻道在美國有線電視台中穩居收視前10。

Newsmax則在上周突破100萬人次收視門檻，創下該台歷史。

與此同時，福斯新聞從3日選舉當晚以來就多次被對手「有線電視新聞網」（CNN）擊敗，儘管收視人口依舊居高不下。

賀林告訴法新社，過去收看福斯的觀眾現在寫信給「一個美國新聞網」，表達他們對福斯明顯左傾的挫折感。

川普自己早就鼓勵粉絲收看「一個美國新聞網」和Newsmax，他說，他認為2016年大選和2020年大選「最大的不同」，就是福斯的立場。

© 2020 AFP