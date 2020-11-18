巴林外長抵達以色列訪問

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（法新社耶路撒冷18日電） 巴林外交部長札亞尼今天抵達以色列，展開首次的正式訪問。巴林9月和以色列關係正常化。

法新社報導，以色列電視台現場直播畫面顯示，以色列外長阿胥肯納吉（Gabi Ashkenazi）在特拉維夫的班古里昂機場（Ben Gurion）迎接札亞尼（Abdullatifal-Zayani）。

巴林和阿拉伯聯合大公國在美國的穿針引線下，今年9月15日在白宮和以色列簽署關係正常化條約，遭巴勒斯坦和盟友們譴責是「背叛的行為」。

這兩個波斯灣國家和以色列簽訂關係正常化協議，打破了阿拉伯國家之間長久以來的共識，也就是除非以巴達成和平協議，否則不會和以色列關係正常化。

札亞尼今天稍晚將和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），以及即將卸任的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）舉行會談。蓬佩奧預定今天下午抵達以色列。

蓬佩奧在訪問以色列的兩天期間，將造訪西岸佔領區的猶太屯墾區，成為首位訪問屯墾區的美國高級官員。在巴勒斯坦土地上的所有猶太人屯墾區，被大部分的國際社會視為不合法。

美國和巴林的關係十分密切。這個在波斯灣和伊朗相望，處於重要戰略位置的小王國，是美國第5艦隊的基地所在。以色列、巴林和美國都將以什葉派（Shiite）勢力為主的伊朗視為共同威脅。

© 2020 AFP