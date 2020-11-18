應對阿拉伯之春態度不一挨批 歐巴馬新書喊冤

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（法新社華盛頓17日電） 美國前總統歐巴馬在新出版的回憶錄中寫道，「阿拉伯之春」期間他這頭施壓埃及，另一頭卻對巴林輕輕放下，這種明顯的態度反覆雖說出於實際考量，如今回想，卻仍痛苦不已。

歐巴馬在今天出版的「應許之地：歐巴馬回憶錄」（A Promised Land）中，憶及2011年被批偽善，因為他「哄勸」面臨抗議的埃及總統穆巴拉克（HosniMubarak）下台，同一時間，卻對鎮壓示威的巴林輕輕放下。

美國在巴林設有大型基地。

歐巴馬寫道：「我不能用漂亮話解釋這種明顯的不一致，只能承認當時世道混亂，執行外交政策時，常得在對立的利益間求取平衡。」

「不能因為我出於其他考量，無法在各種案例中加強我們的人權議程，就說我不該在可以有所為時為所當為，試着推動我認知中的美國最高價值觀。」

歐巴馬書中寫道，他認為「或許是波斯灣最精明的領袖」、阿布達比王儲穆罕默德（Sheikh Mohammedbin Zayed al-Nahyan）當時告誡他，別對巴林施壓。

歐巴馬還寫道，他2009年在開羅和穆巴拉克會面後「留下一種印象，後來那變成我每次與年邁獨裁者應對時再熟悉不過的場景：在宮殿里關起門來，每個互動，都有阿諛奉承、板着一張臉的官員在身邊，他們分不清個人利益和國家利益」。

同一趟旅程，讓歐巴馬對沙烏地阿拉伯留下性別隔離和宗教守則嚴格的壞印象。

歐巴馬說，當時他「相當震驚，一個這麼差別對待的地方，給人這麼壓迫、這麼悲慘的感覺，就好像進入了一個所有顏色都被抹去的世界」。

歐巴馬錶示，他知道公開敦促穆巴拉克放棄權力的風險，但他認為，如果自己是埃及的年輕人，「可能會出去」示威。

「或許我無法阻止中國或俄羅斯鎮壓異議人士，但穆巴拉克政權收受數以十億計的美國納稅錢，我們提供他們武器、和他們分享情資、幫他們訓練軍方官員，我不能讓那些補助的收受者、我們稱之為盟友的人，在全世界眼睛都盯着看的時候，恣意暴力對待和平示威者，那是我不願意跨越的線。」

眾所周知，歐巴馬和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）關係顛簸，特別是針對美國斡旋的伊朗核子協議意見分歧。

歐巴馬書中並未提及那項協議，僅表示尼坦雅胡「自詡是替以色列人民擋下災禍的頭號捍衛者，讓他可以合理化得以讓他繼續當權的幾乎所有事情。他熟悉美國政治和媒體，因此民主黨政府、像我的政府或許會嘗試施加的任何壓力，他都有自信可以抵擋」。

© 2020 AFP