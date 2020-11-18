美元貶值 巴黎蘇黎世加入全球最貴城市行列

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（法新社倫敦18日電） 根據經濟學人資訊社今天公布的調查，巴黎、蘇黎世與香港並列今年全球生活費最高城市，新加坡和大阪則因COVID-19疫情導致美元貶值，而雙雙失去全球最貴城市頭銜。

經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit，EIU）在公布的2020年「全球生活費」（Worldwide Cost of Living）調查報告還指出，今年名次變動最大城市是伊朗首都德黑蘭，一舉躍升27 名，因受到美國制裁影響。

經濟學人資訊社全球生活費部門主管杜特（Upasana Dutt）指出，今年排名變化最主要因素，是疫情對美元的影響。

「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成美元貶值，而西歐和北亞貨幣兌美元彙率又走強，進而引發商品和服務價格變化。」

經濟學人資訊社表示：「新加坡和大阪雙雙丟失原本和香港共享的榜首地位，如今分別排名第4和第5，其中大阪與（以色列的）特拉維夫（Tel Aviv）排名並列。」

報告還說，新加坡生活費下跌，原因是大量外國勞工離開。「新加坡總人口呈現2003年以來首度萎縮，導致需求減少，於是冒出通貨緊縮。」

「巴黎和蘇黎世排名上升，和香港並列榜首，原因是歐元和瑞郎兌美元彙價走強，而原本排名第一的2座亞洲城市生活成本相對降低。」

今年紐約和洛杉磯的排名皆下滑，其中紐約下降一名與日內瓦並列第7，洛杉磯則與哥本哈根並列第9。

報告指出：「疫情影響全球各地人們的消費習慣。且事實證明，生活必需品比一般眼中非必需品的價格更抗跌。」

經濟學人資訊社還說，疫情造成人們在家工作，使得消費者電子產品因為缺貨，價格出現最大漲幅。（實習編譯：羅楚瑜/核稿：張正芊）

© 2020 AFP