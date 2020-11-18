臉書推特為審查言論辯護 聽證會火藥味濃厚

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（法新社華盛頓17日電） 美國聯邦參議院今天舉行社群媒體審查言論聽證會，臉書與推特會中捍衛他們處理大選期間不實訊息的作法，一名重量級參議員痛批兩家平台是政治新聞的「終極編輯」。

美國總統大選期間選情緊繃，社群媒體處理政治性言論內容遭受炮轟火力愈來愈強，來自左右兩派的批評都有。不到一個月時間內，二度舉行關於網路平台審查言論的聽證會。

臉書（Facebook）執行長祖克柏（MarkZuckerberg）與推特（Twitter）執行長杜錫（JackDorsey）今天遠距出席國會聽證會，討論「審查與打壓新聞報導」與社群平台「處理2020年選舉的方式」。

共和黨籍參議員、參議院司法委員會主席葛蘭姆（Lindsey Graham）警告兩位執行長，新規則必須確保主要社群平台應為他們移除、過濾或准許內容保留的決策負責。

葛蘭姆在聽證會開場白指出：「看來你們似乎是終極編輯。」他將矛頭指向兩家平台的決策，在大選期間限制「紐約郵報」（New York Post）的一篇文章散播，其內容指稱總統當選人拜登（Joe Biden）的兒子涉及不法行為。

葛蘭姆說：「當你們的企業擁有跟政府一樣的權力，也擁有遠比傳統媒體更大的權力時，有些東西必須放手。」

「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條規範，網路平台業者不應被視為其平台上第三方提供內容的出版人或發表人，因此不必為這些內容負擔法律責任，葛蘭姆表示，「必須修改」這項法律。

民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）也呼籲要修改「通訊端正法」第230條，他同時指責社群平台對於來自川普的政治不實訊息，未採取充分行動。

祖克柏與杜錫在會中指出，他們在競選期間致力遏止有害的不實訊息，並表示他們對修改「通訊端正法」第230條持開放態度。

臉書與推特兩大平台已開始降低川普許多推文的能見度，特別是有關川普拒絕承認敗選，或質疑投票過程公正性的言論。

為了移除許多人認為有關選舉的有害不實訊息，推特與臉書不斷面臨壓力，同時也要為「打壓某些政治意見」的罵名而戰。

© 2020 AFP