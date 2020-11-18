英相將公布10點綠能計畫 2030年禁售汽柴油車

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（法新社倫敦17日電） 英國首相強生明天將提出10點「綠色工業革命」計畫，其中包括自2030年起英國禁售以汽油與柴油為燃料驅動的汽車。

強生（Boris Johnson）已為這項廣泛計畫預留120 億英鎊（約新台幣4647億元）經費，盼能創造多達25萬個就業機會，並幫助英國達成2050年前零碳排目標。

這些提案包括在10年內將離岸風力發電量變成現在的4倍，並提升氫氣產能以供應工業、交通運輸、動力和家戶之用。

英國將對零碳排大眾運輸工具及飛機和船隻進行投資，並讓自行車和步行「更具吸引力」。

這項計畫的更遠大目標是讓英國成為碳捕捉技術的「世界級領袖」，讓倫敦成為「全球綠色金融中心」。

政府也將斥資5.25億英鎊，用於發展大型和較小規模的核電廠及先進的新型模組化反應器，此舉恐將激怒環保主義者。

強生希望這些雄心勃勃的提案能有助於兌現承諾，減少英國嚴重的地區不平等現象，和重振2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行造成的一些經濟損失。

這些提案也被視為強生重整政府的機會，且與美國總統當選人拜登（Joe Biden）的優先政策一致；英國將於今年12月主辦全球氣候會談。

強生在公布完整綠能藍圖前發表聲明說：「我的10 點計畫將創造、支持並保護成千上萬個綠色工作，並朝着在2050年前實現凈零的目標邁進。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP