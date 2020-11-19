俄羅斯確診破200萬 單日染疫及病歿雙創新高
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（法新社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）總數今天突破200萬大關，單日新增確診及染疫死亡數也都創下新高。
俄羅斯擁有龐大檢測方案，人口約1億4500萬人，累計確診總數排名世界第5，僅次於美國、印度、巴西和法國。
儘管最近確診激增，但俄國當局拒絕像年初般實施全國性封鎖限制措施。
俄羅斯疫情應變中心今天通報新增確診2萬3610例，又有463例染疫死亡。
俄羅斯疫情應變中心表示，莫斯科是境內受影響最嚴重地區，新增確診6438例。莫斯科的限制措施包括對中學學生實施遠距教學，以及夜間關閉酒吧、餐廳和夜店。
捷克衛生部今天公布數據顯示，境內在18日新增5515起確診病例。歐洲正爆發第二波疫情大流行，捷克是重災區國家之一。
新增5515起確診是13日以來新高紀錄，但僅為10月底和11月初高峰期的1/3。
衛生部還通報新增66人病歿，其中包括修正前幾天的數據，染疫死亡總數來到6740人。
人口1070萬的捷克，通報確診總數達47萬5284例。
波蘭衛生部今天推文，又有637人染疫死亡，創下新高紀錄。另外，新增2萬3975起確診病例。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）
© 2020 AFP