反對防疫封城 柏林數千人示威釀衝突

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（法新社柏林18日電） 德國警方今天動用水炮和胡椒噴霧，驅離數以千計沒戴口罩在柏林市中心示威，抗議政府防疫措施的民眾。

德國政府因擔心爆發暴力衝突，禁止在國會外集會之後，約5000人聚集柏林布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）示威，共365人被捕，10名員警受傷。

民眾無視必須配戴口罩的一再提醒後，員警耗費數小時試圖驅離示威者。群眾朝警方丟擲水瓶、石塊和煙火，並以胡椒噴霧襲擊警方，員警只得「動用警力和胡椒噴霧，並逮捕其中數名攻擊者」。

今天的示威類似歐洲各地為反對防疫限制而舉行的抗議行動，儘管政府表示為防疫情擴散有必要實施限制，反對者仍認為這些舉措違反公民權。

柏林這場活動的主辦單位指控政府，試圖透過封城措施實施「獨裁」。德國政府本月加強疫情管控措施。

示威者高舉畫有總理梅克爾等德國政治領袖身穿囚服的海報，還寫上大大的「有罪」字樣。

50多歲的艾克爾（Achim Ecker）從鄰近布蘭登堡邦（Brandenburg）前來柏林示威，他說，政府誇大疫情危險。

「我們不需要緊急措施，我相信自己的免疫系統。」

© 2020 AFP