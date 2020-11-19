巴基斯坦控扶植恐怖組織 印度阿富汗反駁

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（法新社喀布爾18日電） 巴基斯坦提出證據指控宿敵印度，企圖破壞攸關巴國經濟轉骨的中巴經濟走廊（CPEC），並透過阿富汗扶持巴國境內的恐怖主義，甚至扶植伊斯蘭國（IS）。印、阿則予以否認。

巴基斯坦外長古瑞希（Shah Mehmood Qureshi）與國際公關服務處（ISPR）處長伊夫提哈爾（Babar Iftikhar）少將日前舉行聯合記者會，聲稱有「無可反駁」的證據檔案詳述印度介入巴國恐攻至深。

卷宗里有多個影像與錄音片段，指控印方人員與恐布分子間的彼此聯繫，以及印度情報官員對巴國境內恐怖分子下指示。

古瑞希指出，巴國搜集到的檔案清楚顯示印度與這些恐布分子關係匪淺，「印度知道中巴經濟走廊若成功，將使巴國經濟轉骨，因此正積極加以破壞」。古瑞希說新德里當局在情報單位里設置專責小組，任務就是破壞中巴經濟走廊，小組直接聽命印度總理。

巴國總理伊姆蘭汗推文表示，希望國際社會出面制止印度扶植恐怖組織的行為，並要印度為巴基斯坦國內數以千計死於恐攻的無辜百姓負責。

對於巴西斯坦的指控，印度和阿富汗當局都已出面否認。阿富汗發表聲明指出，他們才是全球恐攻最主要的犧牲者，堅決履行對抗一切形式恐攻的政策，不可能包庇護短。

新德里政府稱巴國的指控是「無益的反印文宣活動」。印度外交部發布聲明說：「所謂的『證據』毫無可信度可言，全屬杜撰、虛構與腦補而出。」

© 2020 AFP