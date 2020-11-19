新冠肺炎全球確診逾5600萬 超過135萬人病故

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎19日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間19日11時（台灣19日晚間7時），全球至少135萬275人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少5623萬4440例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3602萬9400人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球18日通報新增1萬1013人病歿、58萬2654起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1751死）、巴西（756死）與義大利（753死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計25萬548人病故、1152萬9818例確診，至少435萬789人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（16萬7455人喪生、594萬5849例確診）、印度（13萬1578人喪生、895萬8483例確診）、墨西哥（9萬9528人喪生、101萬5071例確診）及英國（5萬3274人喪生、143萬341例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有130人染疫喪命；接下來依序為秘魯（107人）、西班牙（90人）、阿根廷（80人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計42萬8767死、1222萬7735例確診；歐洲累計35萬4124死、1544萬652例確診；美國和加拿大共計26萬1701死、1183萬8887例確診。

亞洲共計18萬4739死、1165萬2379例確診；中東地區共計7萬1635死、302萬8240例確診；非洲共計4萬8368死、201萬6461例確診；大洋洲共計941死、3萬88例確診。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

© 2020 AFP