歐洲央行總裁對歐盟喊話 籲立即通過振興方案

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（法新社法蘭克福19日電） 歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德今天呼籲，歐洲聯盟（EU）應「刻不容緩」啟動已規畫的疫情復蘇基金。但歐盟成員國波蘭和匈牙利先前拒絕通過這份紓困計畫。

歐盟國家領袖將於今晚6時（台北時間20日凌晨1時）召開視訊峰會，預料將環繞預算紛爭。若紛爭無法化解，各國為緩和武漢肺炎（Covid-19，2019冠狀病毒疾病）疫情經濟衝擊而亟需的振興方案，恐怕將遲遲無法實施。

華沙和布達佩斯本周稍早拒絕簽署規模7500億歐元（約新台幣25兆3000億元）的「下一代歐盟」（Next Generation EU）振興方案及歐盟長期預算書，理由是他們不贊成將提供資金與否和法治標準捆綁，認為這是民主自由倒退。

拉加德（Christine Lagarde）今天對歐洲議會經濟與貨幣事務委員會表示，「下一代歐盟」振興方案「應刻不容緩開始實施」。她並指出，方案提供的額外資源，「可讓擴張性財政政策更容易推出，尤其是在那些財政空間已有限的歐元國」。

歐洲央行為協助歐元區國家度過疫情衝擊，已採取前所未有行動維持信貸流動，包括提供銀行業超低成本貸款，以及進行規模1兆3500億歐元的緊急購債計畫。

拉加德並一再呼籲歐洲國家祭出財政措施分擔紓困責任，也強烈鼓勵歐盟推出援助方案。

© 2020 AFP