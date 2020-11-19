法國新增病例趨緩 封鎖措施耶誕節前仍難取消

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（法新社巴黎18日電） 法國政府發言人今天表示，雖然若干防疫限制措施可能會在耶誕節前鬆綁，法國國內近期不太可能取消2019冠狀病毒疾病（COVID-19）部分封鎖措施。

發言人艾塔爾（Gabriel Attal）表示，總統馬克宏（Emmanuel Macron）和高階部長討論疫情危機，包括「若情況允許」，是否要從12月起放寬部分限制措施。

但艾塔爾堅稱：「我們根本未到終結封鎖措施的地步，甚至還差得遠。」

法國10月30日實施第2波全國封鎖行動以來，每日新增病例數日漸下滑，引發企業團體呼籲及早讓商家在拉開假期購物旺季序幕的11月27日「黑色購物節」這天恢復營業。

這些企業商家擔心若屆時未能恢復營業，恐會輸給預料將鎖定坐困家中消費者的亞馬遜（Amazon）等網路購物巨擘。

但財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天呼籲包括電商在內的零售業者延後黑色購物節行銷閃電戰。

衛生當局昨天通報過去24小時有427人病故，總計4759人於加護病房接受救治。

法國自疫情爆發迄今病故人數總計4萬6698人。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP