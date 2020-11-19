澳洲調查證實 自家特戰部隊濫殺阿富汗平民

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社坎培拉19日電） 澳洲國防軍（ADF）司令康貝爾今天坦承，有可靠證據顯示澳洲的空勤特種部隊（SAS）成員非法殺害至少39名阿富汗平民和俘虜，並建議由調查戰爭罪的檢察官來查辦。

康貝爾（Angus Campbell）說：「有些巡邏隊尋私枉法、違反規定、捏造故事、撒謊並殺害俘虜。」

澳洲針對駐阿富汗部隊在當地的行為展開長年調查，並於今天公布調查結果。

康貝爾「誠心且毫無保留地」向阿富汗人民道歉，還說在23起事件中被控犯下罪行的25名空勤特種部隊成員，為他們的單位和澳洲蒙上「污點」。康貝爾在描述這些犯行時，用了可恥（shameful）、令人髮指（appalling）、惡毒（toxic）等重話。

澳洲國防軍這份報告調查歷時4年，調查57起事件，聽取300多名目擊者證詞。

調查報告指出，除了這些犯行外，更駭人的是澳洲國防軍的內部文化，尤其特種部隊里瀰漫一股扭曲的競爭氛圍。康貝爾描述到有些菜鳥士兵據稱被迫要朝手無寸鐵的平民開槍，以達成軍旅生涯的「首殺」（first kill）紀錄。

康貝爾指出，這些殺害事件「沒有一樁是在激戰的情況下所為」，也沒有一樁是在肇事者意識不清或誤擊所造成，甚至在屠殺後還在無線電里謊稱是擊斃敵人。他要求撤銷授予2007年至2013年間駐紮阿富汗的特種作戰部隊的傑出服務勳章。

美國2001年發生911恐怖攻擊後，超過2萬6000名澳洲官兵在阿富汗與美國及盟邦部隊並肩作戰，對抗塔利班（Taliban）、蓋達（Al-Qaeda）和其他伊斯蘭組織；目前只維持約400人在阿富汗配合美軍與盟邦行動。

澳洲主要作戰部隊2013年撤離阿富汗後，自此有關精銳特種部隊在阿富汗的駭人行為便時有所聞，包括槍殺俘虜以節省直升機空間，以及在突襲民宅時擊斃6歲幼童。

澳洲政府在調查報告發布前還先打預防針，總理莫里森（Scott Morrison）上周提醒人民，報告內容將涵蓋「真實且殘酷的真相」他昨天也致電阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani），預告澳洲政府「非常認真」看待「一些令人不安的指控」。

不過阿富汗方面的理解卻略有出入，甘尼的辦公室在一連串推文中稱莫里森對「那些不當行為表達最深切的遺憾」。

莫里森上周宣布任命特別檢察官調查相關情事，搶在國際刑事法院（ICC）出手前，採取先發制人的行動，當局也成立一個獨立小組，以改善武裝部隊內部文化與領導階層。

西方國家的部隊在阿富汗濫殺平民已不是新鮮事，國際刑事法院今年初已就美軍在阿富汗恐涉戰爭罪展開調查；國際刑事法院2016年一份報告還指出，有合理事由相信，美軍在中情局的海外秘密集中營對戰俘施以酷刑。

英國也正就調查自家特戰部隊有無涉及濫殺的工作是否妥當，展開了解。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP