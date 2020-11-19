疫情慘卻得回公司上班 版主籲Facebook保障工作安全

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（法新社舊金山18日電） 社群媒體巨擘臉書（Facebook）要求員工在疫情方熾期間重回辦公室上班，200多名內容版主今天要求臉書，在醫療與安全方面提供更好保障。

居住多個國家的這些臉書約聘員工連署請願書寫道，臉書應確保更好的環境，或允許員工繼續在家工作。

透過英國法律公司Foxglove發布的公開信寫道：「允許內容版主居家工作數月之後，在面對維持臉書無仇恨內容和無不實訊息的強大壓力下，你們強迫我們重回辦公室。」

公開信呼籲臉書儘可能保留遠端工作以「維繫版主與其家人安全」，並對進入辦公室工作的員工提供「危險津貼」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情來襲後，臉書讓大部分內容版主在家工作，但臉書發現遠端工作能做的有限，轉而使用人工智慧（AI）自動系統，卻又發現其他問題。

內容版主負責過濾暴力和仇恨影像等違反平台規範的內容。

這封公開信表示，當前環境凸顯由真人擔任版主的必要性： 「AI不適任這個工作，重要演說被掃入臉書過濾器的深淵中，自殘等有危險的內容卻留了下來。」

「這教訓顯而易見，臉書演算法距離可自動審核內容的成熟程度仍有數年之遙。他們或許永遠都做不到那種水準。」

請願書寫道，臉書應考慮讓版主成為全職員工。在大部分狀況下，臉書全職員工可遠距工作到2021年中。

公開信指出：「臉書外包我們的工作，暗示我們從某種方面來說這3萬5000名版主並不重要。」

「但我們對臉書存活卻是如此不可或缺，以致我們得冒着生命危險前去上班。」

法新社請臉書發表看法，目前未獲回應。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP