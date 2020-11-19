蓬佩奧將走訪戈蘭高地 美國務卿首例

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（法新社耶路薩冷19日電） 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天將訪問以色列佔領的戈蘭高地（Golan Heights），成為首位造訪此地的美國國務卿。

美國總統川普堅定支持以色列的立場，是他執政4年的一大特點。蓬佩奧也表示，親巴勒斯坦的「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment and Sanctions, BDS）運動就像「毒瘤」一樣，華府認為這是反猶太運動。

與親密盟友以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面後，蓬佩奧宣布「今天我將有機會訪問戈蘭高地」。在1967年六日戰爭中，以色列從敘利亞手中奪下戰略要地戈蘭高地。

川普政府去年做出引發爭議決定，承認以色列擁有戈蘭高地主權。蓬佩奧今天稱此舉「具有歷史性重要意義，那隻不過是承認現實」。

蓬佩奧也宣布強力支持以色列的新政策，表明從現在起，華府將把BDS運動定調為「反猶太主義」。針對以色列不當對待巴勒斯坦人，BDS運動尋求孤立以色列。

蓬佩奧在與尼坦雅胡的聯合記者會上說：「我們將立即採取行動，確認哪些組織參與可惡的BDS運動，並撤銷美國政府對這類組織的支持。」

© 2020 AFP