被贊真男人心花放 巴西總統樂甩川普搭蒲亭

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（法新社裡約熱內盧18日電） 俄羅斯總統蒲亭昨天在演說中盛讚巴西總統波索納洛很有「男子氣概」，聽得波索納洛心花怒放；網友看在眼裡滿是取笑，戲稱兩人情愫暗生，一段「基情」正悄悄萌芽。

蒲亭（Vladimir Putin）昨天在金磚五國（BRICS）網路高峰會上盛讚極右派的波索納洛（Jair Bolsonaro）抗疫有方，堪稱「英勇」的榜樣。

根據波索納洛自己在臉書張貼的蒲亭講稿，蒲亭演說時提及波索納洛7月間染疫說：「你自己也染上這種病，且以無比的英勇頂住了苦難。」

蒲亭說：「那時一定不好過，但你就像真正的男子漢一樣面對，展現了男子氣概最棒的特質，例如強壯、意志等等。」

除了放上蒲亭的影片和講稿，波索納洛還洋洋得意地對總統府外的支持者提及那場演說：「有人看到俄羅斯總統昨天的演說嗎？有人知道嗎？」

這段小插曲讓網路上取笑兩人的梗圖暴增，其中一張是裸露上身的波索納洛和同樣袒胸露背的蒲亭共乘一匹馬，波索納洛坐在蒲亭後方。

還有人取笑，波索納洛和他政治上的偶像美國總統川普「分手」後，明顯是在和新男友調情。

儘管蒲亭盛讚波索納洛抗疫有方，專家卻嚴厲批評波索納洛對疫情的因應。在巴西16萬6000多人染疫身亡、病故人數僅次美國高居全球第2之後，波索納洛對疫情仍一貫地輕描淡寫。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2020 AFP