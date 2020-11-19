防疫封鎖利空打擊疫苗利多 亞股收盤走勢分歧

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（法新社香港19日電） 新冠肺炎疫苗研發頻傳捷報，帶動市場樂觀氣氛，但不敵全球染疫人數躍增，迫使各地恢復封鎖、恐致世界經濟再受衝擊的殘酷現實，全球股市漲勢減弱，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

全球股市本月漲勢亮麗，歸功於拜登（Joe Biden）在美國總統大選勝出，以及2支疫苗在後期試驗階段顯示防護力達90%以上，引發外界更加期待全球經濟活動不久後能開始某種程度恢復正常。

然而，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）昨天表示，鑒於當地Covid-19（2019冠狀病毒疾病，新冠肺炎）感染人數持續攀升，他將關閉校園。消息引發美國股市三大指數午盤由紅翻黑。

Axi策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「投資人主要焦點，再度放在疫情加速升溫，及擔心可能再度實施封鎖措施。…疫苗雖帶來隧道盡頭光芒，但這條隧道卻變得更深長。」

觀察家指出，股市賣壓除了來自獲利了結，也因為疫苗消息帶來的利多早已反映在股價上。

香港股市今天收盤下跌0.7%，東京、台北、新加坡和威靈頓股市全部收低0.4%，馬尼拉和吉隆坡股市也皆收黑。

但上海股市收盤上漲0.5%，雪梨股市收高0.3%，首爾、曼谷和雅加達股市也全數收紅。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP