印度疫情嚴峻 染疫確診數僅次於美國

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（法新社新德里20日電） 印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情加劇，累計確診病例在今天破900萬，這個南亞國家疫情的嚴峻程度，目前在全球僅次於累計確診數破1200萬的美國。

根據世界實時統計數據網站Worldometer，截至發稿為止，目前累計全球確診數5729萬2178例，美國1207 萬712例，印度900萬6079例，累計死亡病例美國25萬8333例，印度13萬2223例。

總人口數全球排名第2的印度，上個月的每日新增確診數減少，但平均每日新增確診數仍約有4萬5000例，面臨冬季污染與疫情雙重危害的首都新德里（New Dehli），因單日新增確診病例數創新高，累計確診數已飆破50萬。

為了遏止疫情蔓延，新德里市府19日祭出重罰，未戴口罩者罰金增加3倍。

夏敏（Mohammed Shamim）是新德里最大墓園之一的挖墓工，他說，安葬的空間就快要不夠了，「疫情爆發之初，我以為我大約處理100至200人，然後疫情就結束了，但目前情況遠超乎我的想像，只剩下大約50至60 個墓位，接下來怎麼辦呢？我不知道」。

而在德里（Dehli），家屬們爭搶醫院床位之際，蔓延疫情的恐懼又再度縈繞着當地2000萬的居民，政府的手機應用程式（app）顯示，截至19日止，加護病房配備呼吸器病床的佔床率超過90%。

心急如焚的家屬在社群媒體大聲疾呼，並向德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）求援要床位。

承受着控制另一波疫情的壓力，克里瓦爾19日宣布，增加1400張加護病房的床位。

47歲的廣告業從業人員斯里瓦斯塔瓦（Jeevendra Srivastava）表示，目前的假期期間，人潮湧現，德里恐因此付出代價。

他說：「還是有人沒認真看待這致命的病毒，令人震驚。民眾前往人潮擁擠之處，還是不戴口罩，就是因為這種不負責任的行為，現在幾乎每兩戶就有一個染疫病例。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP