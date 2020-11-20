川普大打法律戰又致電選務官員 拜登控不負責任

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（法新社華盛頓19日電） 美國總統當選人拜登今天指控現任總統川普厚顏地損害民主。川普陣營拒絕承認敗選，堅決透過舞弊指控及私下聯繫選務官員，力求翻盤。

拜登在家鄉德拉瓦州告訴媒體，川普贊同「向世界其他國家傳遞關於民主運作方式非常不利的訊息」。

拜登被問到川普致電密西根州選務官員一事時說，這是川普「作為美國歷史上最不負責任的總統之一，又會被歷史記上一筆的事件」。拜登在密西根州比川普多得約15萬5000票。

拜登還說：「很難捉摸這個人怎麼想的，我相信他自知沒有贏，也不會贏，而我們將在1月20日宣誓就職。」

多家媒體報導，儘管拜登的普選票比川普多約600萬張，選舉人票數也以306張領先川普232張，超過270張當選門檻，川普仍拒絕承認敗選。

川普指控大選有廣泛舞弊情事後，似乎將策略轉向要求各州否決選民意願，不要認證拜登勝選。

根據報導，川普致電密西根州最大郡韋恩郡（Wayne County）點票委員會的共和黨籍主席巴默（Monica Palmer）。韋恩郡點票委員會17日晚間同意認證拜登勝出的結果，但據傳巴默有意反悔。

「底特律自由報」（Detroit Free Press）報導，巴默今天表示，她當晚在會議結束後接到川普來電，「他打來是想確定我人安全，因為得知有威脅和肉搜情事」。她是指個人資料在社群媒體上曝光後，她和家人都遭受多起威脅，她已通報警察和聯邦調查局（FBI）。

有報導說，川普邀請密西根州共和黨籍議員到白宮；與此同時，他的陣營已撤銷要求法院阻擋密西根州最後認證結果的聯邦訴訟。

© 2020 AFP