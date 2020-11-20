巴西冠狀病毒疫情延燒 原民區病例3個月增3倍

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（法新社聖保羅19日電） 根據今天公布的一份報告，巴西亞諾馬米族（Yanomami）原住民保留地的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情「完全失控」，3個月內病例幾乎增加3倍。

如同亞馬遜雨林（Amazon）所有原住民族群，過去鮮少暴露在外界疾病環境下的亞諾馬米族，曾有被麻疹、瘧疾等傳染病摧殘的悲慘經歷。

由一群原民權利倡議團體所做的報告發現，亞諾馬米族保留區的2019冠狀病毒疾病病例8月為335例，10月增至1202例，並有23起確定或疑似染疫病故案例。

報告並指出：「原住民村落不可能實施社交距離規範，所以可能已有約1萬名亞諾馬米和耶庫瓦那（Ye'kuana）族人接觸過新型冠狀病毒，佔了（兩族共享保留區）總人口的1/3以上。」

「局勢完全失控。」

研究人員提供的數據比巴西衛生部的官方數據要高。官方通報此區累計共1050起病例、9人病故。

亞諾馬米族保留區是巴西最大保留區，人口約2萬7000人，區內4月首度記錄到2019冠狀病毒疾病病例和死亡案例。

原民權利倡議團體責怪非法金礦工把疾病帶入保留區，並批評極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）沒能處理這項問題。

根據巴西原住民協會（Brazilian Indigenous Peoples' Association，APIB），整體而言，巴西已有3萬9647名原住民感染新型冠狀病毒，877人病故。

巴西全國染疫死亡人數在全球僅次於美國，已有超過16萬7000人喪命。

© 2020 AFP