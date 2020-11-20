年度曼布克獎 花落蘇格蘭作家道格拉斯．史都華

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（法新社倫敦19日電） 蘇格蘭作家道格拉斯．史都華（Douglas Stuart）今天以家鄉格拉斯哥為背景的小說處女作「夏吉．貝恩」（Shuggie Bain，暫譯），獲頒2020年度曼布克獎（Booker Prize）。

44歲的史都華在得獎感言中表示，「我一直想成為作家，如今夢想實現。這改變了我一生。」這部小說描述1980年代一個工人階級家庭的故事，靈感源於他自身的童年經驗。

法新社報導，現居紐約的史都華與其他決選入圍者一樣，由於英國實施防疫封鎖措施，是透過影片連結收看這場維持社交距離的頒獎典禮。

史都華的作品反映出他在酗酒母親身邊成長的親身經歷，他的母親嗜酒如命，最後不幸死於酒精成癮。

他形容這本書是一個「愛的故事」，探究孩子們對有缺陷的父母懷有的那種「無條件、往往備受考驗的愛」。

史都華在充滿情感的演說中表示：「我的母親會欣喜若狂，她絕對會樂壞了，我想她會感到很驕傲。」

他表示，他背負着「滿滿的愛與痛苦」，撰寫這本小說「對我來說無比療愈」。

他也向家鄉格拉斯哥（Glasgow）致敬，並表示「我認為在格拉斯哥成長，是我一生中最棒的靈感之一」。

今年決選名單的6位入圍者中，有4名小說家是初試啼聲。曼布克獎堪稱全球最崇高的文學獎之一，得獎者可獲5萬英鎊（約新台幣195萬元）獎金，同時贏得國際知名度。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP