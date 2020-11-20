披薩店疫調出包 澳洲南澳州提前解除封鎖

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社澳洲阿得雷德20日電） 澳洲南澳州今天宣布，由於一名感染COVID-19的披薩店廚師對染疫途徑說謊，誤導疫調人員，因此原定為期6天的「斷路器」防疫封鎖措施將提前解除。

南澳州（South Australia）近200萬居民原本受到嚴格封鎖措施限制，不過州長馬歇爾（Steven Marshall）今天指示，封鎖將於明晚解除，比原本計畫至少提前2天。

馬歇爾表示，一名染疫男子聲稱自己只是一家熱門披薩店的客人，誤導當局以為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒傳染力夠強大，足以透過外帶餐盒傳播。但實際上這名男子是披薩店員工。

馬歇爾說：「一名與伍德市披薩店（Woodville Pizza Bar）有關聯的密切接觸者之一故意誤導我們的疫調小組。他們的說法兜不攏，我們追問後，現在知道他們說謊。」

尷尬的南澳州當局仍強調，代價高的封鎖措施當時有其必要性，並鼓勵披薩店客人應現身接受病毒檢測。

南澳州當局18日下令，學校、商店、酒吧、工廠、甚至外帶餐廳都得關閉，並命令全州居民待在家中避免外出。

然而隨後進行的數以萬計病毒檢測，都未顯示有新的群聚感染，原本已知的群聚感染也僅限25例，引發外界指責南澳州當局反應過度。（實習編譯：李凱欣/核稿：張正芊）

© 2020 AFP