拜登：疫情雖再起 不會下令全國封鎖

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（法新社華盛頓19日電） 美國總統當選人拜登今天表示，雖然2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診例病再度攀升，但他不會為抗疫而下令全國封鎖。

全美染疫病例激增，有些州與城市已實施管制措施，包括居家隔離、關閉室內餐廳，以及限制聚會等。

即將於明年1月20日就任的拜登（Joe Biden）告訴媒體：「我認為目前沒有達到全國封鎖的情況，那會適得其反。」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國累計超過116萬人確診染疫，有25萬1000多人病歿，是目前為止死亡人數最多的國家。

疫情再度浮現，已達到當局警戒的程度，美國疾病管制暨預防中心（CDC）敦促民眾別在下周感恩節假期旅行。

負責每天疫情因應管理的CDC官員沃克（Henry Walke）告訴媒體：「這不是項要求，而是強烈建議。」

感恩節是美國最繁忙的旅行假期，由於日期落在周四，許多美國民眾都會周五請假，因此有一個周末長假，可和居住其他州的家人團聚。

對於疫情病例再度浮現，美國總統川普己經噤聲不再公開回應；在他拒絕敗選、聲稱投票舞弊之時，大部分時候也消失在眾人眼前。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP